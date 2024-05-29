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وزير الطاقة الجزائري: 8 اكتشافات هامة جديدة خلال 5 شهور ستضيف احتياطيات كبيرة للمحروقات خاصة الغاز الطبيعي (الشرق)
Lebanon 24
29-05-2024
|
15:49
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