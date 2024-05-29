Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة الجزائري: 8 اكتشافات هامة جديدة خلال 5 شهور ستضيف احتياطيات كبيرة للمحروقات خاصة الغاز الطبيعي (الشرق)

Lebanon 24
29-05-2024 | 15:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زينون دعا وزير الطاقة الى زيادة الجعالة المحددة على قارورة الغاز للموزعين
lebanon 24
30/05/2024 03:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بايدن يعيّن ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
30/05/2024 03:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الأردن: شن هجوم بري على رفح سيكون "مجزرة" إسرائيلية جديدة في غزة (الشرق)
lebanon 24
30/05/2024 03:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: سنرسل فرقاطة جديدة الى البحر الاحمر في آب (الشرق)
lebanon 24
30/05/2024 03:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:13 | 2024-05-29
19:06 | 2024-05-29
18:54 | 2024-05-29
18:53 | 2024-05-29
18:52 | 2024-05-29
18:39 | 2024-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24