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"رويترز" نقلاً عن مسؤول أميركي: واشنطن ستقاطع مراسم تأبين ستقام الخميس في الأمم المتحدة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

Lebanon 24
29-05-2024 | 18:01
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