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وزير الخارجية السعودية من بكين: نشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بغزة ودخول المساعدات

Lebanon 24
30-05-2024 | 01:32
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