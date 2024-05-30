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سانا: انفجار في سيارة سياحية بحي الشماس في حمص أدّى إلى إصابة 3 أشخاص

Lebanon 24
30-05-2024 | 04:50
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