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القناة 7 الإسرائيلية: الجيش يعلن توزيع مزيد من الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2024 | 05:07
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