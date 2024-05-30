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وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية أخرى في مقاطعة بيلغورود (سبوتنيك)
Lebanon 24
30-05-2024
|
05:19
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