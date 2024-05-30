وكالة "تسنيم" نقلاً عن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل أرسلت رسائل إلى طهران عبر مصر مفادها أنها ستقدم تنازلاً في غزة تجنبًا للرد الإيراني على الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق (سكاي نيوز عربية)

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