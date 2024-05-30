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"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق القطاعين الشرقي والأوسط ومناطق النبطية وإقليم التفاح

Lebanon 24
30-05-2024 | 06:03
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