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وزارة الدفاع التايوانية: رصد 38 طائرة حربية صينية في محيط الجزيرة (الشرق)

Lebanon 24
30-05-2024 | 06:41
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