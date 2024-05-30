Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة في غزة: 53 شهيداً جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة (العربية)

Lebanon 24
30-05-2024 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة في غزة: 55 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة (العربية)
lebanon 24
30/05/2024 18:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة المصرية: مصرع 10 أشخاص جراء سقوط حافلة ركاب في النيل (العربية)
lebanon 24
30/05/2024 18:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يتوقف عن العمل جراء استمرار القصف الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
30/05/2024 18:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجوّ الإسرائيلي قصف 50 هدفا في جنوبي لبنان بينها 20 في الساعة الأخيرة (العربية)
lebanon 24
30/05/2024 18:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2024-05-30
11:05 | 2024-05-30
10:59 | 2024-05-30
10:56 | 2024-05-30
10:54 | 2024-05-30
10:38 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24