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نتنياهو: مندهش من رفض إدارة بايدن معاقبة أعضاء الجنائية الدولية (العربية)

Lebanon 24
30-05-2024 | 09:09
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