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إعلام إسرائيلي: "معسكر الدولة" يقدم مقترحاً لحل الكنيست (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-05-2024 | 09:17
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