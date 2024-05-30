Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإيراني المكلف بحثا العلاقات والتطورات الإقليمية (العربية)

Lebanon 24
30-05-2024 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع نظيره السعودي بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في غزة
lebanon 24
30/05/2024 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الإيراني الوضع في غزة والتطورات بالمنطقة (العربية)
lebanon 24
30/05/2024 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي سيشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل (العربية)
lebanon 24
30/05/2024 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية السعودي إلى طهران لتقديم العزاء بالرئيس الإيراني الراحل (العربية)
lebanon 24
30/05/2024 18:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:19 | 2024-05-30
11:06 | 2024-05-30
11:05 | 2024-05-30
10:59 | 2024-05-30
10:56 | 2024-05-30
10:54 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24