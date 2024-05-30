جهاز الأمن السويدي: النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى أو جماعات أوأفراد على الأراضي السويدية يعتبرون تهديدًا لإيران (سكاي نيوز عربية)

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