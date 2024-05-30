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نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال سيارة قرب مخيم البريج (العربي)

Lebanon 24
30-05-2024 | 11:20
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