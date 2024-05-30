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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي غالانت في وزارة الدفاع بعد قطيعة دامت أسبوعين (الجزيرة)
Lebanon 24
30-05-2024
|
12:11
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