Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يلتقي غالانت في وزارة الدفاع بعد قطيعة دامت أسبوعين (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2024 | 12:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع إثر مغادرة غالانت اجتماع أمس أثناء حديث بن غفير (الجزيرة)
lebanon 24
30/05/2024 23:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل (الجزيرة)
lebanon 24
30/05/2024 23:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: على المجتمع الدولي أن يوقف الوحشية الإسرائيلية التي تحدث أمام العالم أجمع (الجزيرة)
lebanon 24
30/05/2024 23:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو: إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي (الجزيرة)
lebanon 24
30/05/2024 23:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:42 | 2024-05-30
16:13 | 2024-05-30
15:57 | 2024-05-30
15:29 | 2024-05-30
15:05 | 2024-05-30
14:56 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24