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المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: الوضع الحالي يوجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2024 | 13:46
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