Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نسعى للإسراع بإصلاح المرفأ العائم واستئناف إدخال المساعدات بأقرب وقت (الشرق)

Lebanon 24
30-05-2024 | 14:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري يضمن إطلاق سراح الرهائن ويسمح بإدخال مزيد من المساعدات
lebanon 24
30/05/2024 23:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إدخال تعديلات على نظام تفتيش شحنات المساعدات سيسمح بإدخال مزيد منها إلى غزة
lebanon 24
30/05/2024 23:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن شدّد على أهمية زيادة مستويات المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء غزة
lebanon 24
30/05/2024 23:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لا ترى أن الرئيس الروسي مهتم بالسلام الآن (الشرق)
lebanon 24
30/05/2024 23:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:42 | 2024-05-30
16:13 | 2024-05-30
15:57 | 2024-05-30
15:29 | 2024-05-30
15:05 | 2024-05-30
14:56 | 2024-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24