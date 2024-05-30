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حركة حماس: ندعو الدول حول العالم إلى مزيد من الخطوات المساندة لنضال شعبنا وإلى اتخاذ إجراءات لعزل كيان الاحتلال (الميادين)

Lebanon 24
30-05-2024 | 14:56
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