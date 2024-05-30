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البنتاغون: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تبحث طرقا بديلة لتسليم المساعدات الموجودة في قبرص إلى غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-05-2024 | 15:05
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