24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الصين:مؤتمر السلام المقرر عقده في حزيران لا يفي بالشروط المطلوبة لتحقيق التوافق نظرا لعدم مشاركة روسيا
Lebanon 24
30-05-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رفض صيني لمؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا.. لهذه الأسباب
Lebanon 24
رفض صيني لمؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا.. لهذه الأسباب
31/05/2024 09:13:36
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن أزمة الشرق الاوسط... الرئيس الصيني: ندعم مؤتمر سلام "واسع النطاق"
Lebanon 24
بشأن أزمة الشرق الاوسط... الرئيس الصيني: ندعم مؤتمر سلام "واسع النطاق"
31/05/2024 09:13:36
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السودانية: نرحب باعتزام مصر استضافة مؤتمر لكافة القوى السياسية السودانية نهاية حزيران المقبل (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية السودانية: نرحب باعتزام مصر استضافة مؤتمر لكافة القوى السياسية السودانية نهاية حزيران المقبل (الشرق)
31/05/2024 09:13:36
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة بيلاروسيا: تعليق مشاركتنا في معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا
Lebanon 24
رئاسة بيلاروسيا: تعليق مشاركتنا في معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا
31/05/2024 09:13:36
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يصغرها بـ 19 عاماً.. المخرجة السورية الشهيرة تطل بالأبيض مع زوجها الشاب (صور)
Lebanon 24
يصغرها بـ 19 عاماً.. المخرجة السورية الشهيرة تطل بالأبيض مع زوجها الشاب (صور)
03:03 | 2024-05-30
30/05/2024 03:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
Lebanon 24
بالفيديو.. جيسيكا عازار حامل بطفلها الثاني!
08:02 | 2024-05-30
30/05/2024 08:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف البترون 2024: المشهد قد يتبدّل والخسائر كبيرة
Lebanon 24
صيف البترون 2024: المشهد قد يتبدّل والخسائر كبيرة
05:30 | 2024-05-30
30/05/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
12:25 | 2024-05-30
30/05/2024 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ إسرائيليّ يُحذّر: دولة عربيّة قد تشنّ حرباً علينا
Lebanon 24
خبير عسكريّ إسرائيليّ يُحذّر: دولة عربيّة قد تشنّ حرباً علينا
08:00 | 2024-05-30
30/05/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:45 | 2024-05-31
الجيش الإسرائيلي ينسحب من جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بشكل كامل (الجزيرة)
01:44 | 2024-05-31
إعلام تابع للحوثيين: ارتفاع قتلى الغارات الأميركية البريطانية على الحديدة وميناء الصليف إلى 14 وأكثر من 30 جريحا
01:40 | 2024-05-31
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا قصفت 4 مجمعات عسكرية لحزب الله في منطقتي عيترون ومركبا في جنوب لبنان
01:39 | 2024-05-31
إعلام حوثي: مقتل 13 في ضربات جوية أميركية وبريطانية على الحديدة في اليمن
01:37 | 2024-05-31
شهود عيان لسكاي نيوز: معارك عنيفة بأسلحة مختلفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرقي جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان
01:04 | 2024-05-31
إعلام الإيراني: رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يترشح لانتخابات الرئاسة في إيران
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
31/05/2024 09:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24