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عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو قررت التضحية بالمختطفين وتفضل استمرار القتال على تحقيق هدف تحريرهم

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:06
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