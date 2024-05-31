Advertisement

أخبار عاجلة

سلطات حماس: نُحذّر من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء جرّاء إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية إلى القطاع

Lebanon 24
31-05-2024 | 03:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: إلغاء رحلة لإيصال مساعدات إلى غزة بسبب هجوم إسرائيل على رفح وإغلاق المعابر (الجزيرة)
lebanon 24
31/05/2024 12:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: نُحذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار إغلاق المعابر بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح
lebanon 24
31/05/2024 12:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: واشنطن ستقدم مساعدة لإسرائيل في بناء أنظمة توصيل الغذاء والماء والدواء للفلسطينيين
lebanon 24
31/05/2024 12:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: حزين لوفاة مواطننا أوريون هيرنانديز الذي كان رهينة لدى حماس وملتزمون أكثر من أي وقت مضى بالإفراج عن جميع الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
31/05/2024 12:44:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2024-05-31
05:24 | 2024-05-31
05:15 | 2024-05-31
05:12 | 2024-05-31
05:07 | 2024-05-31
05:05 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24