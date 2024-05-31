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مصدر مقرب من زيلينسكي: واشنطن وافقت على أن نقصف أهدافا داخل الأراضي الروسية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
31-05-2024
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