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مصدر مقرب من زيلينسكي: واشنطن وافقت على أن نقصف أهدافا داخل الأراضي الروسية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-05-2024 | 05:00
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