رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية: نقول لمن يتحدث عن اليوم التالي للمعركة إنهم لن يجدوا من شعبنا من يقبل بديلا عن المقاومة (الجزيرة)

Lebanon 24