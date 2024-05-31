Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الروسية: موسكو وكييف تنفذان عملية تبادل "أسرى الحرب" (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2024 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس: روسيا تقول إن واشنطن ولندن وكييف "تلعب بالنار" من خلال الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/05/2024 15:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع غدا في ضوء تعثر مفاوضات تبادل الأسرى واتساع العمليات العسكرية في رفح
lebanon 24
31/05/2024 15:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يقول إن الناتو يشجع أوكرانيا على مواصلة الحرب "دون جدوى" (الشرق)
lebanon 24
31/05/2024 15:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق القطاعين الشرقي والأوسط ومناطق النبطية وإقليم التفاح
lebanon 24
31/05/2024 15:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2024-05-31
08:13 | 2024-05-31
07:59 | 2024-05-31
07:56 | 2024-05-31
07:44 | 2024-05-31
07:38 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24