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إسرائيل: سنتخذ إجراءات قد تصل لغلق القنصلية الإسبانية بالقدس في حال اتصالها بأي من مسؤولي السلطة الفلسطينية (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:07
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