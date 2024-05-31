Advertisement

أخبار عاجلة

وكالات أممية: المجاعة ستضرب أجزاء كبيرة من السودان إذا لم يحدث تغيير فوري (العربية)

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان لمنظمات أممية وإغاثية: حياة أطفال السودان في خطر لسوء التغذية (العربية)
lebanon 24
31/05/2024 15:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: 33% من سكان السودان يواجهون جوعا حادا وخطر المجاعة يهدد دارفور والخرطوم (العربية)
lebanon 24
31/05/2024 15:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأسترالية: نحث إسرائيل على إجراء تغييرات كبيرة وفورية في حملتها العسكرية لحماية المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
31/05/2024 15:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يقول إن 7 من قواته قتلوا و28 أصيبوا خلال معارك جسر الحلفايا (العربية)
lebanon 24
31/05/2024 15:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2024-05-31
08:13 | 2024-05-31
07:59 | 2024-05-31
07:56 | 2024-05-31
07:44 | 2024-05-31
07:38 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24