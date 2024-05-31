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الحوثيون يعلنون شن هجوم على حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" في البحر الأحمر ردًّا على ضربات أميركية وبريطانية الليلة الماضية استهدفت صنعاء والحديدة وتعز (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:38
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