الحوثيون يعلنون شن هجوم على حاملة الطائرات الأميركية "آيزنهاور" في البحر الأحمر ردًّا على ضربات أميركية وبريطانية الليلة الماضية استهدفت صنعاء والحديدة وتعز (سكاي نيوز عربية)

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