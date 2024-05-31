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الجيش السوداني يقول إن 7 من قواته قتلوا و28 أصيبوا خلال معارك جسر الحلفايا (العربية)

Lebanon 24
31-05-2024 | 08:13
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