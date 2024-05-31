"حزب الله": رداً على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة مارون الراس ‏‏استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة

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