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وزير الخارجية الأميركي: الرئيس بايدن وافق على أن تقوم أوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية داخل روسيا (الشرق)
Lebanon 24
31-05-2024
|
08:57
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