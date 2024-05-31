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الجيش الروسي: نفذنا 25 ضربة بأسلحة موجهة بدقة ضد منشآت عسكرية أوكرانية يومي 25 و31 أيار (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:04
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