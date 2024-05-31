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واشنطن بوست: الجيش الإسرائيلي دمر عشرات المباني في مسعى لتفكيك حماس وإنشاء خط سيطرة على طول الحدود المصرية (الجزيرة)

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:12
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