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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني ردًّا على تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:26
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