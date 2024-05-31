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مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بتجديد ولاية البعثة الأممية في العراق "يونامي" لفترة نهائية حتى نهاية 2025 (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:18
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