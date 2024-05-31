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الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 25 مليون يورو مساعدات للسلطة الفلسطينية و16 مليونا للأونروا (الشرق)

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:45
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