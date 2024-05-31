الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: نتوجه بالتضامن والتعزية للشعب اليمني وانصار الله بعد تعرضهم لهجوم اميركي بريطاني غاشم وارتقى لهم عدد كبير من الشـهداء والجرحى

Lebanon 24