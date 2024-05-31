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نصرالله: نتنياهو في إصراره على حربه من الواضح أنه يأخذ الأمور الى الأسوأ على الكيان

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:55
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