نصرالله: قادة إسرائيل أتوا إلى الشمال ليفاخروا بإبعاد المقاومة إلى كيلومترات بعيدة لكن الرد جاء بعملية للمقاومة على قرب أمتار قليلة من الموقع الذي قدم إليه مسؤولو إسرائيل ولو أراد المقاومون الدخول إلى هناك لدخلوا

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