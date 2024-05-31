نصرالله: نعتبر أننا أكبر قاعدة شعبية في لبنان وأكبر حزب في لبنان ولم نتحدث بهذا المنطق وترى في المقابل من يقول أن أغلبية الشعب اللبناني ترفض الاسناد والدعم لغزة

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