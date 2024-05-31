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"لبنان24": رشقة صاروخية تطالُ مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

Lebanon 24
31-05-2024 | 11:40
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