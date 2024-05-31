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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله وسّع خط النار وإطلاق نحو 100 صاروخ على المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي
Lebanon 24
31-05-2024
|
12:03
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