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وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله وسّع خط النار وإطلاق نحو 100 صاروخ على المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي

Lebanon 24
31-05-2024 | 12:03
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