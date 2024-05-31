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"الجزيرة" عن القناة 12 الاسرائيلية: إصابة شخص بجروح طفيفة في شمال إسرائيل جراء قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
31-05-2024 | 12:23
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