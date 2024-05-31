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بايدن: هناك مقترح حالي لوقف مستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من ثلاث مراحل

Lebanon 24
31-05-2024 | 13:39
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