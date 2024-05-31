Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لإعادة المحتجزين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تفاصيل إعلان بايدن للصفقة هي نفس الخطوط العريضة التي وافق عليها نتنياهو (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/06/2024 02:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد أمام الكنيست مخاطبًا نتنياهو: "لماذا ما تزال رئيسا للوزراء؟" (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/06/2024 02:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: مجلس الحرب وجه فريق التفاوض بمواصلة المفاوضات من أجل عودة المختطفين
lebanon 24
01/06/2024 02:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: محكمة الجنايات الدولية لا تملك الصلاحية لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/06/2024 02:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2024-05-31
18:31 | 2024-05-31
18:00 | 2024-05-31
17:58 | 2024-05-31
17:57 | 2024-05-31
17:52 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24