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"رويترز" عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: المقترح الجديد بشأن غزة قدم إلى حماس أمس الخميس

Lebanon 24
31-05-2024 | 15:04
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