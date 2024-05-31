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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" أصاب هدفاً عسكرياً استراتيجياً والرقابة العسكرية فرضت حظر نشر بشأن طبيعة الهدف

Lebanon 24
31-05-2024 | 15:51
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