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رئيس حزب العمل الإسرائيلي: نتنياهو قلل من إنجازات الجيش وفرص عودة المختطفين (الجزيرة)

Lebanon 24
31-05-2024 | 16:16
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