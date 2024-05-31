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عائلات الأسرى من حاملي الجنسية الأميركية: يجب على العالم اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الحرب الوحشية في غزة

Lebanon 24
31-05-2024 | 16:47
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